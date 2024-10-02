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İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı
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İzmir'de yapılan helikopter destekli operasyonda yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan 16 şüpheli yakalandı. 7'si tutuklanırken, adli süreçleri devam eden 5 şüpheli hakkında işlemler sürüyor. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir'de, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yaptıklarını belirlenen 16 şüpheli, helikopter destekli operasyon ile yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5 şüphelinin adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; yasadışı silah ticareti ile kuru sıkı ve arızalı tabancalar üzerinde tadilat yaparak çalışır hale getirmek üzere kurdukları 'silah imalat atölyesi' ile ilgili tespit edilen 16 hedef şüpheli şahsa yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında 16 şüphelinin tamamı yakalanırken, ifadeleri alınan 5 şüphelinin adli süreçlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 7'sinin ise tutuklandığı öğrenildi. Tutuklananlar arasında İ.S., isimli şahsın aynı zamanda farklı suçlardan 8 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Şüphelilerin; kamufle kaçak silah atölyelerinde kurusıkı tabancaları el ve makine yardımıyla namlularını ve birtakım parçalarını değiştirerek gerçek ateşli silahlara çevirdikleri, örgütlü şekilde yasadışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağladıkları, aynı zamanda suç örgütlerine silah temin ettikleri dosya kapsamında yapılan uzun çalışmalar sonucunda tespit edildi. Şüpheli şahısların ev, iş yeri, araç ve atölyelerinde yapılan aramalarda ise; 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 41 av tüfeği kartuşu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 5 tabanca icra mili ve yayı, çok sayıda silah tamamlayıcı parça ve 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Helikopter Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk izmir

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