İzmir'de Yasa Dışı Kaçak Alkol Operasyonu: 10 Milyon TL'lik Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de yasa dışı kaçak alkol üretim ve arıtma tesisi olduğu belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesinde yasa dışı kaçak alkol üretimi yapan bir tesise, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi arıtma makinesi, çeşitli kapasitede plastik tanklar, forklift, transpalet, sıvı pompaları, 9 bin 500 adet 5 litrelik plastik bidon ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR