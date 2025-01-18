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İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı lastik botta yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilirken, kaçakçı hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ocak günü saat 09.25'te, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

30'u Afganistan, 2'si de Filistin uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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