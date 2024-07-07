İzmir'de yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

İzmir'de aranan şüphelilere yönelik 108 adreste yapılan operasyonlarda toplam 73 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, İzmir ili genelinde hakkında kesinleşmiş hapis ve aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 208 personelin katılımıyla bugün saat 05.00'da, önceden belirlenen 108 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 73 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR