İzmir'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

İzmir'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, çeşitli mahalleler tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlara havadan 4 uçak, 15 helikopter ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

Ödemiş'teki yangında 3 kırsal mahalle tahliye edildi

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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