İzmir'de Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana konulurken, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.

Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin, evde çıkan yangın sonucu ölmesi tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan'ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.

En acı veda: Tabutları yan yana konuldu

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu.

5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.

İmam helallik aldırmadı

Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan'ın ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR