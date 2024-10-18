Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Yalnız Yaşayan Kadının Bıçaklanmış Cesedi Bulundu

İzmir'de Yalnız Yaşayan Kadının Bıçaklanmış Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Fidan Çakır, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yakınlarının endişesi üzerine yapılan kontroller sonucunda cesedi çürümeye yüz tutmuş bir şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı. Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık bir hafta önce

Hayatını kaybeden Fidan Çakır'ın cansız bedenini inceleyen sağlık ekipleri Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli veya şüpheliler aranıyor

Öte yandan yapılan incelemede vücudunda kesi izleri olduğu belirlenen Fidan Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Cinayet 3-sayfa izmir Buca

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi İstanbul elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı kimdir? İlhan Saygılı hayatı ve biyografisi 19 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fırat Sarı PKK'lı mı? Yenidoğan Çetesi Fırat Sarı neden, kaç yıl hapis yattı? Drogba hangi takımı satın alacak? Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.