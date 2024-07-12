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İzmir'de Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Dakikalarca yardım bekleyen gençlerin son görüntüleri yürekleri burktu.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

Dakikalarca yağmur altında kaldılar

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı; ama acı haber geldi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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