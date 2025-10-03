İzmir'de Yağmur Sebebiyle Viyadükte Askıda Kalan Tırın Kazası
İzmir'in Bornova ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taş yüklü tır, viyadükte devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp devrilerek viyadükte askıda kalan tırın kaza anı ortaya çıktı.
Kaza, 29 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Caddesi 4. Sanayi kavşağı üzerindeki viyadükte meydana geldi. Liman yönüne giden 06 FGT 332 plakalı taş yüklü tır, yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı ise bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, viyadükte seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak önce sola sonra sağa manevra yapıp viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldığı anlar yer aldı. - İZMİR