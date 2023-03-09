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İzmir'de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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