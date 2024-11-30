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İzmir'de Yağmacı Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

İzmir'de Yağmacı Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı
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Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda, yağma ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağmacı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu, ilçede suç işlemek amacıyla örgüt kuran yağma ve silah ticareti yapan şebeke tespit edildi. Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ve çok sayıda tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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