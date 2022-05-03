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İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çift belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziemir, Polis, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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