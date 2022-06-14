İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla vuran ve kayıplara karışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla vuran ve kayıplara karışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde, M.S.'in A.E. tarafından silahla yaralanması üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, olayın faili A.E.'nin Afyonkarahisar ilinde ablasının evinde saklandığı tespit edildi.

JASAT kıskıvrak yakaladı

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Torbalı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title