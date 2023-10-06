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İzmir'de Uyuşturucu Yetiştiricileri Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir bahçede uyuşturucu madde yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı. Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kırovası mevkisinde bulunan adrese operasyon düzenlendi. Bahçelik alanda ekili halde 48 kök Hint keneviri bitkisi ile 285 gram kubar esrar ele geçirildi. Adresteki A.G. (31) ve E.G. (60), gözaltına alındı.