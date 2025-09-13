İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Kilo Kokain ve 7 Tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir adrese yönelik operasyonda 4 kilo 300 gram kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde silah ve mühimmatı ticareti ile Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından adrese gerçekleştirilen operasyonda, 200 bin dolar değerinde 4 kilo 300 gram kokain, 6 adet tabanca ve 6 adet şarjör, 2 adet otomatik av tüfeği ve 246 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 13 ayrı suçtan aranan, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. - İZMİR