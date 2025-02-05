İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ve silahların ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 2 kilo 365 gram metamfetamin ve 6 ruhsatsız tabanca bulunuyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, kümese gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin müştemilat ve kümesine gizlenmiş halde, 2 kilo 365 gram metamfetamin, 542 gram taş kokain, 286 gram toz kokain, 40 gram toz halinde extacy, 16 gram esrar ve 111 sentetik hap ile 2 hassas terazi ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.D., B.Z.Ö. ve Ö.C.V. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve Ö.C.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
img

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
img

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.