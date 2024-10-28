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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde bekçiler, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde esrar ve extacy haplar bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken bekçiler tarafından fark edilen şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan zehir tacirlerinin üzerinden esrar ve uyuşturucu haplar çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, Ülkü Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı esnada boş arsa duvarının önünde 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğu ve içlerinden birinin yanındaki kutudan diğerine vermek üzere uyuşturucu madde verdiğini gördü. Kendisine yaklaşan bekçileri fark edip kaçan 2 kişi ile bekçiler arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan kişilerden U.R.'nin (29) elindeki poşet içerisinden 35 grama yakın esrar ve 114 adet extacy hap çıktı.

Gözaltına alınan U.R., Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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