İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilogram esrar, 25 bin 808 sentetik hap, 7 gram kokain, tabanca ve tüfek gibi birçok suç unsuru ele geçirdi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlediği 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 3 kilogram esrar, 25 bin 808 sentetik hap, 7 gram kokain, hassas terazi, 1'i makineli olmak üzere 2 tabanca ile 175 fişek, otomatik av tüfeği, 75 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 dolar ve 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adreslerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.