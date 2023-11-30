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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

30 Kasım 2023 02:20 Son Güncelleme: 02:22 Abone Ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirerek zanlıları yakaladı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise esrar, kokain, şeffaf kilitli poşet ve para bulundu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.