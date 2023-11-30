İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirerek zanlıları yakaladı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise esrar, kokain, şeffaf kilitli poşet ve para bulundu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen Ç.B.T. ve R.E'yi yakaladı.
Ekiplerce, Ç.B.T'nin üzerinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 290,5 gram esrar, 6,27 gram kokain, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve para bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.