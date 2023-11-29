İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri Ç.B.T. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde 3 parça halinde kokain ve esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin araştırmalarını derinleştirmesi sonucu R.E. isimli şahsın da uyuşturucu sattığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 290,5 gram esrar, bir miktar kokain, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği anlaşılan para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İZMİR