Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 5 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahıhıdır Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere 30 Eylül günü operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.E. (38), N.D. (34), C.G. (62), H.T. (18) ve H.T. (30) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.T. (30) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Menemen 3-sayfa Güncel Hukuk izmir Suç

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Leipzig Juventus maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle!
title