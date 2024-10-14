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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Kadının Peruğunda Metamfetamin Bulundu

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Kadının Peruğunda Metamfetamin Bulundu
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kadının peruğundan metamfetamin çıktı. Diğer şüphelilerin kola kutusuna uyuşturucu sakladığı tespit edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan metamfetamin çıktı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu madde sakladıkları ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu sakladıkları da ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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