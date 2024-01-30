İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş ilçelerinde bulanan 4 adrese ve Bornova ilçesinde bulunan Otobüs terminalinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; süt sağma makinesi içerisine zulalanmış vaziyette 3 kilo 565 gram esrar-skank, yem çuvalları içerisine zulalanmış vaziyette 2 kilo 875 gram esrar-skank, uyuşturcu madde yetiştirme düzeneği, 7 bin 256 adet captagon, 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. - İZMİR