İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere jandarma narkotik köpeği 'Atik' ile baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede E.U. ve M.U. adlı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin adresine narkotik köpeği 'Atik' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği yerlerde ise satışa hazırlanmış halde 405 gram kubar esrar ve 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Öte yandan ekipler tarafından da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 39 bin 380 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.U. ve M.U., gözaltına alındı. - İZMİR