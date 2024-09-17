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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

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Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iş yerinde 10 binin üzerinde uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 10 binin üzerinde uyuşturucu nitelikli hap, pompalı tüfek ve kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen takibin ardından savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 10 bin 542 hap, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi O.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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