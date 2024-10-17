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İzmir'de Uyuşturucu Taciri Sokak Ortasında Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Taciri Sokak Ortasında Yakalandı
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İl dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu maddenin getirilmesi planlayan bir tacir, narkotik polisleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı. Şüpheliye ait 26 bin 600 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

İl dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği belirlenen uyuşturucu taciri, narkotik polisleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Şüpheliden, uyuşturucu nitelikli 26 bin 600 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, belirlenen şüpheliyi Konak ilçesinde bulunan bir sokakta kıskıvrak yakalarken şahıstan uyuşturucu nitelikli 26 bin 600 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik Politika 3-sayfa Konak izmir Hukuk Suç

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