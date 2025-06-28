İzmir'de Uyuşturucu Suçundan Kaçan Zanlı Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Suçundan Kaçan Zanlı Yakalandı
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İzmir'de, 'Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ve Konak ilçe ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulan K.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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