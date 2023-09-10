İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 851 gram kokain, 3 hassas terazi, 151 bin 620 lira, 24 bin 290 dolar ve 200 avro ele geçirildi.