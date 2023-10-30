İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İzmir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Aliağa, Bergama, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Tire ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-30 Ekim arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Baskınlarda 434 gram esrar, 426 sentetik hap, 97 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram kokain, 354 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ile 9 fişek, hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 89 kişi hakkında adli işlem yapıldı, gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.