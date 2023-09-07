İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 37 Kişi Tutuklandı

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 27 Ağustos - 2 Eylül'de 50 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 38 kilo 699 gram esrar-skank, 1 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu, 94 bin 618 sentetik ecza,14 hassas terazi, 11 tabanca ile 68 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 281 bin 510 lira ele geçirildi, 68 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si hakimlikçe tutuklandı.