İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Aliağa, Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca, fişek, boş makaronlar ve bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Aliağa, Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde 15 Eylül-6 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin 6 ilçede düzenlediği çeşitli operasyonlarda aralarında esrar, kenevir, sentetik haplar, kokain ve metamfetaminin bulunduğu uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca, fişek, boş makaronlar ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.