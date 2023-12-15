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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 27 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 27 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 27 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında 03-09 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 66 operasyonlarda; 83 şüpheliye işlem yapıldı, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 27 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda; 3.497 gram esrar-skunk, 6 bin 139 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 10 adet hassas terazi, 10 adet tüfek, 17 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet ruhsatsız tabanca ile tüfek fişeği ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlar Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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