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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Gözaltı, 8 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Gözaltı, 8 Tutuklama
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulunduran 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği peş peşe operasyonlarda, uyuşturucu madde bulunduran ve sattığı belirlenen 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince oluşturulan Narko Alan ekipleri tarafından 16-23 eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı değerlendirilen ikamet ve işyerlerine operasyon yapıldı. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda bin 721 adet uyuşturucu hap, 565,18 gram 'Bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde, 33,17 gram 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde, 122 gram ve 255 adet 'extacy' olarak bilinen uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 500 TL ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ele geçirilen malzemeler ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. N.B. (22), A.K. (43), E.G. (44), U.G. (18), L.A. (42), B.Y. (29), Y.E.D. (26), Ü.Ş (49) isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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