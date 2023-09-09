İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendiren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendiren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa