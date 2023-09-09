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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendiren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendiren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İzmir Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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