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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Zanlının üzerinde 38 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Mahallede yapılan aramada H.S, uyuşturucuyla yakalandı.

Polis ekiplerince üzerinde 38 gram uyuşturucu bulunan H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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