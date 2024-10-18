Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Tuvalette Gizli Sığınak Bulundu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Tuvalette Gizli Sığınak Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, bir evin tuvaletindeki kumandalı düzenekle yapılan gizli sığınakta 3 bin 612 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon sırasında şüpheli C.A. yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tuvalette yapılan aramada polis ekipleri şaşkına döndü. Uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı, polis baskınında da burada gizlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin sığınakta yakalanma anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın gerçekleştiren ekipler, C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlamadı. Evin tuvaletinde yapılan aramada ise ekipler klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşelere rastladı. Duvarın arkasından sesler geldiğini fark eden polis, orada bir kişinin gizlendiğini tespit etti.

Yakalanma anları kamerada

Polisin iknasıyla kapıya dönüştürülen duvarın arkasından elleri yukarıda çıkartılan kişinin C.A. olduğu anlaşıldı. C.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, sığınağa dönüştürülen yerde poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi. Öte yandan adreste yapılan aramada, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.

2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlenen C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis izmir Buca Suç

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebek katili çete hangi hastane? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.