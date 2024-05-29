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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan aramalarda adreste uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekler ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan aramalarda adreste uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekler ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde bir adreste, İ.Y. (37) ve Y.K. (38) adlı iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen takibin ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli hap, skunk, esrar ve ecstasy ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 205 lira nakit para ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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