İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Kardeş ve Yeğen Yakalandı

İzmir'de iki hafta önce 305 adet sentetik uyuşturucu madde ile ile yakalanan ve cezaevine gönderilen bir şahsın, kardeşi ve yeğeni de dün yapılan operasyonda aynı suçtan yakalandı. Şüphelilerin kullandığı ikamette 18 bin 652 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 15 gün önce S.M. (40) isimli şahsı 305 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte yakaladı. S.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.M ile ilgili yapılan çalışmaların devamında, şahsın cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri kardeşi S.M (32) ve yeğeni E.M (22) ile birlikte kullandıkları kayıt dışı eve zulaladıkları bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada bin 339 tablet içerisinde toplam 18 bin 652 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR