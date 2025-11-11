Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Kardeş ve Yeğen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de iki hafta önce cezaevine gönderilen S.M.'nin kardeşi ve yeğeni, aynı suçtan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 18 bin 652 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de iki hafta önce 305 adet sentetik uyuşturucu madde ile ile yakalanan ve cezaevine gönderilen bir şahsın, kardeşi ve yeğeni de dün yapılan operasyonda aynı suçtan yakalandı. Şüphelilerin kullandığı ikamette 18 bin 652 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 15 gün önce S.M. (40) isimli şahsı 305 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte yakaladı. S.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.M ile ilgili yapılan çalışmaların devamında, şahsın cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri kardeşi S.M (32) ve yeğeni E.M (22) ile birlikte kullandıkları kayıt dışı eve zulaladıkları bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada bin 339 tablet içerisinde toplam 18 bin 652 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.