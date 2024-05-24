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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan şafak operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreste 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreste uyuşturucu maddeler ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi gözetleyen ve şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, savcılıktan alınan talimat üzerine sabah saat 05.00'te belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1'i dürbünlü olmak üzere 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 92 fişek, 1 hassas terazi, 222 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 1 muşta, 2 sustalı bıçak, ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin 550 euro, 100 dolar, 3 bin 95 TL ele geçirilirken olayla ilgili A.M., A.Ç. ve S.Ö. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

2'si tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma gibi hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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