İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından iş yeri ve ikamet olarak kullanılan 3 adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ile silah ve kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalarda, iş yeri ve ikamet olarak kullanılan 3 adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere gerçekleştirilen baskında 80 gramın üzerinde kokain maddesi, uyuşturucu maddeyi imal etmek için kullanılan malzeme, satışı için ayrılan kilitli poşet, 3 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 22 bin 525 lira nakit para ile 2 ruhsatsız tabanca ve kaçak içkiler ele geçirildi. Olayla ilgili M.T., M.Ç. S.Y. ve M.S.Ş. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu maddeleri paketledikleri belirlenen M.T. ve M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR