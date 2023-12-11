İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Birçok Madde Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir çok uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik konularına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli üzerinde yapılan kontrollerde; 1 şüphelinin uyuşturucu kullanmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Diğer 1 şüphelinin ise üst aramasında; 8 meşe halinde 3.49 gram metamfetamin, sırt çantasında 1 adet hassas terazi, iki kavanoz halinde toplam 192 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca 1 şüphelinin evinde yapılan aramda; 2 adet pompalı tüfek, 8 adet kartuş ve 148 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 344 gram metamfetamin ele geçirildi.

1 tutuklama

Öte yandan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda; haklarında uyuşturucu madde ticaretinden işlem başlatılan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR