İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 95 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan 95,22 gram metamfetamin maddesi bulundu, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Selçuk Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 95,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR