İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Ge geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu dağıtımı hazırlığında olduğu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kilolarca sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 6 kilo 940 gram sentetik kannabinoid ile 750 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR