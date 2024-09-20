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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 55 Bin Hap ve Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 55 Bin Hap ve Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen baskında 55 bin 104 uyuşturucu hap ve 315 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir adrese gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu nitelikli 55 bin 104 hap ve 315 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 55 bin 104 hap ve 315 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık izmir Suç

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