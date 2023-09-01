İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 35 kilo 67 gram skunk, 15 bin 318 sentetik ecza ve 153 bin lira ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı operasyonu: 4 tutuklama

İZMİR - İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve satıştan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik adresleri belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan iki ayrı adrese baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 35 kilo 67 gram skunk esrar, 15 bin 318 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda K.G., G.S.D., S.G., B.G. ve H.Y. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.