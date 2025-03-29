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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı ve Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı ve Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi
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İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9,811 adet sentetik hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

İzmir'de uyuşturtucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-27 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerince Örnekköy ve Cumhuriyet Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait adreslerde baskın düzenlenirken yapılan aramalarda 9 bin 811 adet gerica sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.(29), S.D.(24) ve A.A.(24) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B.(29) ve D.A.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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