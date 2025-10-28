İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 465 Gram Kokain ve Silahlar Ele Geçirildi

İzmir Narkotik polisleri, torbacılara uyuşturucu temin ettiği belirlenen zehir tacirinin otomobilinde, özel bir düzeneğe saklanmış 465 gram kokain ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara uyuşturucu temin ettiği belirlenen S.Ş.'ye Kemalpaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Şüphelinin bulunduğu araca narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, özel bir düzenekle gizlenmiş 465 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobildeki özel düzeneğin çalışma şekli polis ekiplerini bile şaşırttı.

Gözaltına alınan S.Ş., sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR