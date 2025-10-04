Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 33 Binden Fazla Sentetik Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda bir aracın gizli bölmelerinde 33 bin 354 sentetik hap ve 160,7 gram esrar bulundu. İki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir aracın gizli bölmelerine zulalanmış 33 binden fazla sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu çocuk olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen O.A. (21) isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri aracında gizleyerek satışa sunduğu yönünde bilgi edinen ekipler, belirlenen aracı durdurarak arama yaptı.

33 bin 354 sentetik ecza ve esrar ele geçirildi

Araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere zulalanmış 33 bin 354 adet sentetik ecza maddesi ile 7 parça halinde satışa hazır toplam 160,7 gram esrar bulundu.

Bir çocuk şüpheli de yakalandı

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.Y. (16) isimli Suriye uyruklu çocuk da ekipler tarafından yakalandı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmaların kapsamında, şüpheli O.A. ve T.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
