İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 247 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi, üzerinde 247,83 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam daralı ağırlığı 247,83 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - İZMİR