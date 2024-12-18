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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de polis ekipleri, 10 ay süren izlemenin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 24 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ay boyunca takip yürüten polis ekipleri, adresleri yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 10 aylık takip yürüttü. Belirlenen uyuşturucu tacirlerinin adreslerini tespit eden polis, 13 Aralık günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 817 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek ele geçirildi.

Operasyon dahilinde gözaltına alınan 24 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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